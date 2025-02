«Giorno del ricordo» a Bacoli stipulato protocollo d’intesa con Unione degli Istriani e Liceo Seneca

BACOLI – La Legge del 30 marzo 2004, n. 92 “Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati”, elegge la data del 10 febbraio a Giorno del Ricordo, per preservare la memoria della spietata persecuzione subita dagli italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia; la medesima legge n. 92 del 2004, all’articolo 1, comma 2 prevede che nel Giorno del Ricordo, oltre alle iniziative presso le scuole, le istituzioni e gli enti realizzino studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende.

IL PROTOCOLLO – Il Comune di Bacoli, il Liceo Statale “Lucio Anneo Seneca” e l’Unione degli Istriani intendono sottoscrivere un protocollo di intesa, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, con il quale intendono promuovere con il presente Protocollo d’intesa la collaborazione, al fine di realizzare eventi dedicati alla diffusione e all’approfondimento storico delle vicende del Confine orientale, delle Foibe e dell’esodo degli Italiani dall’Istria, Fiume e Dalmazia, nonché alla realizzazione di monumenti commemorativi e targhe in ricordo delle vicende summenzionate. Un protocollo che prevede per gli studenti anche i cosiddetti “Viaggi del Ricordo”, delle visite guidate a Trieste e nei luoghi al confine nord-orientale italiano in cui vi è la testimonianza, ancora viva, del massacro delle foibe e dell’esodo della popolazione giuliano-dalmata. A tal proposito, due sono gli appuntamenti istituzionali da menzionare: Venerdì 7 Febbraio 2025, alle ore 12:00, presso l’Aula Auditorium del Liceo Seneca un incontro di approfondimento e la sottoscrizione del protocollo d’intesa. Lunedì 10 Febbraio 2025, alle ore 16:00, nel Giorno del Ricordo, la cerimonia di commemorazione presso Piazza Martiri delle Foibe a Miseno, in località San Sossio.