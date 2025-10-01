Gioacchino sparito da Pozzuoli, appello della madre «Aiutateci a trovarlo, soffre di disturbi psichici»

POZZUOLI – Da lunedì pomeriggio non si hanno più notizie di Gioacchino Solpietro, 26 anni, sparito intorno alle 19 dalla sua abitazione in via Umberto Saba, a Monterusciello. Il giovane si è allontanato a bordo di una Fiat Punto grigia e da quel momento ha spento il cellulare. Soffre di disturbi psichici ed è in cura da anni presso il centro di igiene mentale. Avrebbe portato con sé circa diecimila euro, soldi sottratti al padre titolare della ristopescheria “Il profumo del mare” in via Verga. A lanciare l’allarme è stata la madre che ha sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di Monterusciello «Siamo molto preoccupati perché mio figlio è incapace di intendere e di volere. Agisce in maniera meccanica e non sa quello che fa – spiega la madre – Ha rubato i soldi che il padre avrebbe dovuto dare a un fornitore, ed è sparito. L’ultima volta l’ho visto alle 14 dopo che era andato all’igiene mentale, poi mi ha chiamato per dirmi che aveva portato i cagnolini a fare una passeggiata ed è andato a dormire. Non abbiamo notizie da due giorni. Inizialmente avevamo pensato alla cosa peggiore, poi abbiamo scoperto che ha un altro numero di telefono con il quale, per errore, ha chiamato un nostro fornitore nella notte in cui è sparito. Chiediamo aiuto. Chiunque dovesse vederlo può contattarci al numero 3755113282».