Ginecologia e chirurgia robotica: eseguiti 5 interventi all’ospedale di Pozzuoli

POZZUOLI – Grande successo all’ospedale Santa Maria delle Grazie per la seconda giornata “HIT” (#HighIntensityTheatre) di ginecologia robotica. Eseguiti 5 interventi con il sistema Da Vinci in una sola sessione: un risultato straordinario che non parla solo di numeri, ma di un modello organizzativo all’avanguardia capace di ottimizzare tempi e risorse per il bene delle pazienti. Il motore è stata la sinergia tra l’équipe di Ginecologia e Ostetricia guidata dal dott. Vincenzo Cacciapuoti, l’équipe del complesso operatorio diretta dal dott. Salvatore Buono, il supporto organizzativo della dottoressa Iolanda Fusco. Ginecologi, anestesisti, infermieri, OSS e operatori di sterilizzazione: un’unica squadra che ha dimostrato come la collaborazione sia la chiave per l’innovazione sanitaria. “Abbiamo sempre creduto che il gioco di squadra sia la strategia vincente e oggi raccogliamo i frutti di questo impegno condiviso.” fa sapere l’Asl Napoli 2 Nord.