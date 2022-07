POZZUOLI – È stato accolto con calore, tra gli applausi dei tanti presenti nell’aula consiliare “Nino Gentile”, il neo eletto sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, per la cerimonia di proclamazione a primo cittadino del “capoluogo” flegreo. In centinaia hanno affollato il parlamentino locale e manifestato il proprio entusiasmo per l’insediamento del neo sindaco. Presenti anche i ‘colleghi’ di Giugliano, Bacoli, Quarto e Monte di Procida. Particolarmente commosso, tra i flash dei fotografi e gli sguardi emozionati dei suoi familiari e dei suoi bambini, Manzoni ha preso parola: «Sarò il sindaco di tutti, lavoreremo insieme con l’obiettivo di rendere la nostra meravigliosa Pozzuoli all’altezza delle vostre aspettative». La fascia tricolore ha anche ringraziato la scorsa amministrazione comunale per il lavoro svolto negli ultimi 10 anni. Saltato, però, il rituale passaggio di consegne: il sindaco uscente, Vincenzo Figliolia, non ha preso parte alla cerimonia.

