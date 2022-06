POZZUOLI – Ieri pomeriggio gli agenti della del Commissariato di Pozzuoli hanno rintracciato e arrestato, presso la sua abitazione, un 70enne napoletano in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione emesso mercoledì scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 3 anni e 3 mesi di reclusione, ad una multa di 600 euro e all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni per il reato di furto aggravato commesso a Napoli nella notte tra il 31 marzo e il 1° aprile del 2012.