Furti negli appartamenti, escalation a Pozzuoli: residenti sotto choc

POZZUOLI – Pericolosa quanto preoccupante l’escalation di furti in appartamento a Pozzuoli. Molteplici gli episodi registrati in questo periodo e tante le denunce e le segnalazioni pervenute alle forze dell’ordine nelle ultime ore. Le incursioni hanno presentato come sfondo sia le abitazioni del centro storico che quelle delle aree più periferiche di Pozzuoli. Crescente l’allarme criminalità; anche sul web girano gli appelli affinché tutti prestino più attenzione e sigillino bene persiane e finestre. Nella serata di sabato quattro appartamenti sono stati svaligiati al Rione Toiano. Stesso copione a Monterusciello dove tre case sono state messe a soqquadro; in un’abitazione i malviventi hanno sfondato addirittura le pareti della porta di ingresso per fare irruzione tra le quattro mura. Episodi di microcriminalità che stanno tenendo sotto scacco il territorio. I ladri fanno irruzione e portano via di tutto. Per la maggior parte dei casi si tratta sempre di oggetti di valore. Soldi e preziosi. Un quadro a fosche tinte che ha spinto le forze dell’ordine a fare controlli e perquisizioni per arginare i fenomeni di micro e macrodelinquenza.

L’APPELLO – A lanciare un appello affinché si metta un freno a tale escalation di colpi è Fratelli d’Italia. «Faremo presente il più possibile anche all’amministrazione comunale questo gravissimo problema, ricordando che la sicurezza di una città viene prima di tutto – dichiara Paolo Guerriero – In città è scattata la psicosi, il panico ormai ha raggiunto le stelle e i residenti si dichiarano spaventati e terrorizzati per gli ultimi eventi. C’è chi spera in un immediato potenziamento dei sistemi di sicurezza in città e nell’installazione del sistema di videosorveglianza che consenta un monitoraggio costante delle aree maggiormente a rischio».