BACOLI – Furti in appartamento a Bacoli. A lanciare l’allarme è il consigliere di opposizione Nello Savoia che reclama maggiori controlli sul territorio, nonché un sistema di videosorveglianza capillare. «Ormai il problema sicurezza è del tutto fuori controllo e Bacoli diventa preda della malavita, di quella che colpisce tutti, che viola la proprietà privata e la vita delle persone nel suo aspetto più intimo: la propria casa», dichiara l’esponente di Fratelli d’Italia che si è fatto già promotore di diverse proposte e richieste in Consiglio Comunale e in Parlamento, attraverso il sostegno del senatore Iannone. «Spero che l’amministrazione inizi a prendere in considerazione le nostre utili proposte, perché la situazione è davvero drammatica»