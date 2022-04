RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Di seguito l’sos di un residente di via Galdieri di Monterusciello che chiede maggiori controlli per porre fine alla sequela di episodi di microcriminalità che sta presentando come teatro questa zona del megaquartiere di Pozzuoli: «Salve, nella zona di via Rocco Galdieri, a Monterusciello, lotto 15, stanno succedendo continui furti e scassi di auto, con una frequenza ormai insopportabile. Auspichiamo si possa evidenziare il problema».