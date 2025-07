Franco Ricciardi in concerto a Bacoli per la festa di Sant’Anna

BACOLI – Svelato il programma della Festa di Sant’Anna 2025, l’appuntamento più sentito e atteso della comunità di Bacoli. E’ una festa patronale che accontenta tutti, grandi e piccoli, giovani e meno giovani, chi è nostalgico del passato e chi si gode il presente. Concerti e spettacoli per allietare ogni fascia d’età, in un arco temporale che copre due week-end e oltre dieci giorni di festa.

IL PROGRAMMA – Si inizia con il fine settimana del 25-26-27 luglio e gli appuntamenti della Festa Parrocchiale di Sant’Anna, Gesù e Maria con gli spettacoli per bambini, tra burattini e bolle di sapone, e poi i concerti bandistici prima della Fanfara dell’Esercito “Garibaldi” (il 25) e poi della banda musicale locale “Città di Bacoli” (il 26), con relative sfilate nel centro storico prima di approdare al sagrato della Chiesa di Sant’Anna. E poi i mercatini dell’artigianato e dell’hobbistica a cura dell’associazione Dreamdolls in Piazza Marconi (dove ci sarà anche il Teatro dei Burattini della storica tradizione Ferraiolo) che animeranno le vie del centro illuminate a festa. Si arriva, poi, ai concerti nell’area mercato dell’1-2-4 agosto con tre imperdibili serate. Si comincia venerdì 1° agosto con “Nostalgia 90”, lo show dance che coinvolge tutti i più grandi successi degli anni Novanta. Un dj set esplosivo, vocalist, ballerine, performer ed effetti speciali in un’ambientazione nostalgica anni ’90 che farà tornare indietro nel tempo. Sabato 2 agosto è la volta di Franco Ricciardi, considerato ormai un’icona della musica napoletana. L’artista si è ritagliato uno spazio di primordine nella scena musicale partenopea ed è capace di radunare folle oceaniche ai suoi concerti e di collaborare artisti importanti spesso molto lontani dalle sue sonorità, spinto sempre dalla voglia di esplorare nuovi mondi musicali con la curiosità di conoscere, scoprire e mettersi alla prova. Dopo la domenica dedicata alla Santa Processione, il lunedì è nazional-popolare: Riccardo Fogli. Un ritorno per lui a Bacoli, a distanza di oltre vent’anni. Un’artista che ha attraversato decenni di carriera e che mantiene intatto il suo fascino e la sua incredibile capacità di emozionare il pubblico con la sua voce calda e intensa. L’interpretazione dei suoi brani più iconici, come quelli dei Pooh, porteranno il pubblico a cantare insieme a lui ogni singola parola. Ma non è finita qui, perché martedì 5 agosto è prevista la gran chiusura. Dopo lo straordinario successo dello scorso, si ripete l’esperienza dello spettacolo pirotecnico nella splendida cornice di Marina Grande, impreziosito da alcuni straordinari dettagli. Dagli artisti di strada “La bottega delle danze” che accompagneranno a tappe i visitatori lungo Via Gaetano De Rosa e Via Ercole agli effetti speciali dei fuochi d’artificio.

L’ANNUNCIO – “C’è grande attesa a Bacoli per i tanti eventi di piazza – commenta il Sindaco Josi Gerardo Della Ragione – Saranno tutti gratuiti. In concerto, Franco Ricciardi e Riccardo Fogli. E poi discoteca con lo show nazionale di Nostalgia 90. Fuochi di artificio e luminarie. Tra mare e lago. È tra le feste più attese dell’estate in Campania. Sant’Anna, la Santa Patrona di Bacoli. Un culto intimo e collettivo, dalle forti emozioni, che dura da secoli e che ha forgiato le più antiche radici del popolo bacolese. È il momento che più di ogni altro unisce la comunità dei figli di Bacoli presenti in ogni angolo del pianeta. Si chiuderà martedì, 5 Agosto, con lo show pirotecnico. Sarà tra i più belli visti a Bacoli negli ultimi decenni. Preparatevi a vivere grandi emozioni. E, nell’attesa dei fuochi d’artificio, tutto il centro cittadino sarà animato da molti eventi artistici. Nel solco della tradizione avremo la festa parrocchiale, nel borgo antico di Centocamerelle, dal giorno 26 Luglio. E poi. La grande veglia in chiesa la notte del 25. Due concerti bandistici, all’ombra del campanile di Sant’Anna. La sera del 25 Luglio con la Fanfara Garibaldi dell’Esercito Italiano. E la sera del 26 Luglio con la musica della Banda Città di Bacoli. E ancora tanti eventi per bambini, mercatini di artigianato, bancarelle.E poi navette comunali gratuite e parcheggi regolari aperti. Con l’accensione delle luminarie tradizionali che allieteranno tutta la festa. Vi avevamo promesso un evento bellissimo. Così sarà. Tra tradizione e gioia popolare. Ringrazio padre Alfonso Farina, parroco della chiesa di Sant’Anna, con cui c’è una collaborazione continua. Ringrazio il vicesindaco Mauro Cucco per l’organizzazione. Ringrazio tutti coloro che sosterranno la festa più attesa per la nostra città. Ringrazio il Comitato Sant’Anna. Insieme, vivremo tante serate spettacolari, di aggregazione”.