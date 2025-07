Cassonetti incendiati: danni a una chiesa evangelica

VOMERO – I carabinieri della compagnia Vomero sono intervenuti a via Ettore Lepore per un principio di incendio all’altezza del lato posteriore della chiesa evangelica. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che ignoti abbiano incendiato alcuni cassonetti posti all’altezza della porta secondaria della struttura religiosa. Danneggiata la porta della chiesa e annerita la parete interna. Le fiamme sono state domate da alcune persone presenti sul posto. Indagini in corso da parte dei Carabinieri.