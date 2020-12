LICOLA – Voragine in via Reginelle, a Giugliano, ai confini con Pozzuoli. La strada è sprofondata a causa del maltempo. Sul posto sono già intervenuti ieri gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco. «Purtroppo la situazione è peggiorata stamattina. C’è stato un altro crollo che ha divorato tutta la strada, isolando ancora di più le 40 famiglie che sono impossibilitate ad uscire – denuncia Umberto Mercurio, attivista del posto – Vi sono anche delle donne in stato interessante e anziani. Cosa si fa se serve un’ambulanza? Bisogna intervenire subito per evitare altri danni».

