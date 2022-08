BACOLI – Ha sparato due colpi di pistola alla moglie e si è barricato in casa. La donna, una 77enne del posto, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” dove è ricoverata in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita.

LA FOLLIA – L’autore del folle gesto è un 80enne di Bacoli (conosciuto come “Michelino ‘o bugiardo) che in questi minuti si trova barricato in casa, al primo piano di una palazzina in via Terme Romane, tra le frazioni di Baia e Fusaro. Sul posto ci sono i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli e i militari della Compagnia di Pozzuoli che hanno avviato le procedure di negoziazione. Sono ancora sconosciuti i motivi alla base del folle gesto.