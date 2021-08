MONTE DI PROCIDA – Il sindaco di Monte di Procida ha proclamato il lutto cittadino per domani, giovedì 12 agosto, giorno dei funerali di Floriana Carannante, la 26enne morta in un incidente stradale in provincia de L’Aquila. L’ultimo saluto alla giovane sarà dato alle 16.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Monte di Procida. Il lutto cittadino resterà in vigore per l’intera giornata.