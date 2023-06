Festa scudetto a Monterusciello: in migliaia nella piazza colorata d’azzurro – LE FOTO

POZZUOLI – E’ stato un successo la festa per lo scudetto del Napoli andata in scena ieri a Piazza De Curtis, a Monterusciello. In migliaia, tra adulti e soprattutto ragazzini e bambini vestiti d’azzurro, hanno intonato fino a tarda sera cori e inni in una piazza addobbata con i colori partenopei. Si è partiti con la trasmissione in diretta della partita Napoli-Sampdoria accompagnata dalla sventolio delle bandiere, il suono delle trombe e dai due boati arrivati ai gol di Osimhen e Simeone, la manifestazione è andata avanti fino a tarda serata con l’intera piazza che ha intonato le storiche canzoni degli azzurri. Il tutto è avvenuto sotto l’occhio attento degli agenti del commissariato di Polizia di Pozzuoli, che hanno gestito l’ordine pubblico con il supporto di Guardia di Finanza, Polizia Municipale e diverse associazioni di Protezione Civile. Organizzata dal tifoso Ciro Botta di “Animo Azzurro” con la collaborazione di Alberto Spina di “Seratissime Eventi” e con il patrocinio del comune di Pozzuoli, alla manifestazione erano presenti anche l’ex calciatore del Napoli Ivano Trotta, la conduttrice televisiva Fortuna Autiero, il giovane musicista Vincenzo Cantiello, Stefania Donadio e Gennaro Sacco.