La rivoluzione del mercato del pesce di Pozzuoli che punta a diventare «il più bello del mondo»

POZZUOLI – Un progetto ambizioso che punta a stravolgere il mercato ittico di Pozzuoli in un’ottica di rilancio che va oltre i confini locali e regionali. E’ quanto proposto dall’assessore alle attività produttive Titti Zazzaro e contenuto all’interno del DUP approvato nei giorni scorsi dal consiglio comunale. Nella fattispecie il progetto prevede: il rilancio e potenziamento del comparto mare e pesca con allestimento di specchi d’acqua dedicati esclusivamente al ricovero della flotta marinaresca; l’ammodernamento funzionale e logistico dei mercati ittici, la realizzazione del palazzo del Mare con annesso incubatore aziende conserviere del pescato locale da realizzarsi con fondi già in assegnazione PNRR. Inoltre il progetto ha, tra gli obiettivi strategici, Migliorare l’accessibilità alla struttura mercatale sia per gli operatori che per il pubblico creando fidelizzazione a attrattività con la realizzazione di un dragaggio del fondale antistante la banchina di attracco delle barche da pesca; l’installazione di marciapiedi mobili e di una passerella pedonale di collegamento tra l’area di parcheggio ed il primo piano dell’edificio mercato all’ingrosso; l’efficientamento ed il controllo della gestione di tutti i processi connessi alle attività mercatali con la implementazione di un circuito digitale da affidare al governo di un digital manager.

L’INTERESSE – Un intervento che rientra tra gli obiettivi strategici definiti dall’Amministrazione. «È intendimento dell’amministrazione comunale rilanciare e potenziare il comparto mare e pesca. In tale direzione si intende allestire degli appositi specchi d’acqua da destinare esclusivamente alla flotta marinaresca. Ulteriore progetto è quello dell’ammodernamento dell’attuale Mercato Ittico all’ingrosso, realizzando negli spazi disponibili un incubatore di aziende conserviere del pescato locale. Si intende allo stesso tempo razionalizzare il sistema di fiere e mercati, creando un’apposita area destinata a tale finalità al centro di Licola Mare“. Con queste parole il sindaco Luigi Manzoni è intervenuto durante l’Assemblea per illustrare il progetto in cantiere.

GLI INTERVENTI – Sulla stessa lunghezza d’onda il consigliere Gennaro Pastore di “Pozzuoli al Centro”: «Sul mercato è stato fatto un progetto straordinario; un qualcosa di stupendo. Un progetto PNRR di altissimo livello; il Mercato sarà un fiore all’occhiello della nostra città. Sono convinto e certo che tutta Italia ne parlerà. Ho visto la documentazione in qualità di presidente della Commissione Lavori Pubblici e PNRR e ritengo che tutti noi dobbiamo essere orgogliosi e lavorare insieme affinché quel progetto possa avere la luce il prima possibile». Polemico, invece, è stato l’ex sindaco Vincenzo Figliolia che ha annunciato di voler chiedere chiarimenti sia al Governo centrale che ai dirigenti del Comune. «Ho ascoltato tante cose e vorrei capire bene il progetto del Mercato Ittico, che è stato descritto in Consiglio comunale come qualcosa di strategico e importante nel corso di più interventi che mi hanno preceduto – ha detto il consigliere Figliolia – . Vi siete però dimenticati che il Mercato Ittico all’ingrosso è stato oggetto di un finanziamento da parte della Comunità Europa: il Più Europa. Non so se voi possiate fare altri investimenti, non valorizzando quello della Comunità Europea; noi, intanto, chiederemo al Ministero e all’Autorità di controllo se questo è possibile perché ritengo che sia un danno erariale, oltre che un fatto grave. Scriveremo ai dirigenti, al segretario comunale e a chi ha competenza su questa vicenda. È una roba che fa rabbrividire il sangue nelle vene perché c’è una responsabilità se ad oggi quel piano non è stato messo ancora a reddito rispetto agli investimenti che ci sono stati».

LA RISPOSTA – Parole, quelle di Figliolia, a cui ha risposto l’assessora Titti Zazzaro «Le deliranti accuse del fu sindaco non sono pertinenti. Riguardano parte del piano superiore e non saranno minimamente toccate. Saranno solo variate le destinazioni commerciali di alcuni spazi. Ci sarà il mercato al dettaglio più bello del mondo. Ci sarà una sola area ristorazione ma solo legata al pescato e ai prodotti del mercato. Sarà realizzata area di incubazione per start up artigianali conserviere del pescato puteolano. La alici Puteolane finalmente saranno sul mercato».