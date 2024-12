Festa dell’Immacolata: l’omaggio dei Vigili del Fuoco a Pozzuoli – LE FOTO

POZZUOLI – Nel mattinata di ieri è stata celebrata la tradizionale messa per la festa dell’Immacolata alla parrocchia di Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli. Al termine della funzione, sono stati apposti gli omaggi floreali alla base della colonna della Madonna, in piazza della Repubblica, da parte della polizia locale di Pozzuoli e ai piedi della statua da parte del personale del turno A del distaccamento vigili del fuoco di Monteruscello. Tale omaggio floreale, particolarmente sentito in un anno che ha duramente impegnato il distaccamento per la nota emergenza bradisismica, è stato reso possibile dalla copertura delle emergenze sul territorio da parte dei distaccamenti vicini. Al termine della cerimonia il parroco, don Tonino, ha provveduto a benedire gli omaggi e a ringraziare i partecipanti.

LE FOTO