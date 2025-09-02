Ferisce un minore con un coltello: denunciato dalla Polizia

NAPOLI – Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato un 18enne napoletano per lesioni personali aggravate. In particolare, nella nottata di ieri, gli agenti del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso l’Ospedale C.T.O. per la segnalazione di una persona giunta con ferite d’arma da taglio. Gli operatori, giunti prontamente sul posto, hanno accertato che il giovane, durante la notte, era stato aggredito da un soggetto che, a seguito di una lite scaturita da futili motivi, avvenuta a Secondigliano, in via Giovanni Diacono all’esterno di un’attività commerciale, lo aveva ferito con un’arma da taglio al basso addome. I poliziotti, a seguito di un’attività di indagine lampo, sono riusciti a risalire all’identità dell’aggressore, riuscendo, in pochissimo tempo, a rintracciarlo presso la propria abitazione, dove hanno rinvenuto 2 coltelli ed alcuni indumenti ancora intrisi di sostanza ematica; inoltre, nello scooter in uso al prevenuto, gli operatori hanno trovato un coltello a scatto con tracce di sostanza ematica sulla lama. Per tali motivi, l’indagato è stato denunciato dal personale operante.