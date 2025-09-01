Dura meno di un mese il capo dell’ufficio tecnico a Monte di Procida: altra tegola per l’amministrazione Santolillo

MONTE DI PROCIDA – Ombre e sospetti aleggiano sul dietrofront del capo dell’ufficio tecnico nominato il 5 agosto scorso dal sindaco Salvatore Scotto di Santolo. Con una nota l’architetto Simone Sorrentino ha, infatti, comunicato la propria “indisponibilità” a ricoprire il ruolo, mettendo in imbarazzo il primo cittadino e la sua maggioranza. Secondo i “bene informati” alla base del clamoroso dietrofront ci sarebbero motivi di natura “ambientale” e “tecnica” emersi dopo una prima ricognizione effettuata da Sorrentino.

LA DECISIONE – Spalle al muro, il sindaco Santolillo è stato costretto a nominare – mediante decreto – un nuovo responsabile: si tratta dell’architetto Antonio Mauro Illiano, che dal primo settembre è il nuovo come responsabile dei Settori III (Ufficio Tecnico) e VI (Gestione del Territorio). Illiano, funzionario di elevata qualificazione, assume da subito la gestione degli uffici tecnici comunali e la responsabilità delle pratiche legate alla pianificazione e alla cura del territorio. Il decreto prevede che possa essere sostituito dall’ingegnere Michele Scotto di Perta, già in organico all’Ufficio Tecnico. Al nuovo responsabile sono stati affidati obiettivi strategici: dalla realizzazione del PIANO 2025-2027 e del Documento Unico di Programmazione alla collaborazione per le attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza.