Fabio Costigliola entra nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione IDIS-Città della Scienza

POZZUOLI – «Sono onorato di far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IDIS-Città della Scienza, un’istituzione che rappresenta un motore di crescita culturale, sociale ed economica. Ringrazio il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per la fiducia accordatami, il gruppo regionale di Italia Viva per il sostegno e la condivisione di questo percorso, così come il partito a livello nazionale, con cui condivido valori e prospettive di sviluppo. Un pensiero speciale va anche al gruppo di Italia Viva Pozzuoli, con cui collaboro attivamente e che rappresenta un riferimento fondamentale per il territorio. – E’ quanto fa sapere Fabio Costigliola – Il raggiungimento di questo risultato è frutto del lavoro di squadra e della coesione che ci contraddistingue. La Fondazione IDIS-Città della Scienza e la città di Pozzuoli, da cui è partita la mia candidatura, sono entrambe al centro dei Campi Flegrei, un’area dalle enormi potenzialità culturali, scientifiche ed economiche. In questo contesto, è fondamentale rafforzare il legame tra conoscenza, impresa e innovazione, creando nuove opportunità di crescita per tutto il territorio. Consapevole della responsabilità di questo incarico, mi impegno ogni giorno a sostenere e valorizzare la missione della Fondazione, favorendo nuovi progetti e collaborazioni capaci di generare sviluppo e innovazione. Particolare attenzione è rivolta ai giovani e al rafforzamento del dialogo tra il mondo della ricerca, dell’impresa e delle istituzioni. Questa nomina rappresenta per me un’importante occasione per mettere esperienza e competenze al servizio di un progetto dal forte impatto sociale».