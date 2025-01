A Bacoli si presenta “Il Narcos”, libro di Daniela De Crescenzo e Tommaso Montanino

BACOLI – Venerdì 31 gennaio 2025, alle ore 17:00, la Biblioteca Comunale Plinio il Vecchio (via Cerillo 56) ospiterà la presentazione del libro “Il Narcos. La storia di Raffaele Imperiale. Da Scampia a Dubai, dal contante alle criptovalute fino al mercato globale della cocaina”, scritto da Daniela De Crescenzo e Tommaso Montanino. All’evento parteciperanno, oltre agli autori, Giuseppe Cimmarotta, sostituto procuratore della DDA, Josi Gerardo Della Ragione, Sindaco di Bacoli, e Mauro Cucco, assessore alla cultura del Comune di Bacoli. Insieme analizzeranno l’evoluzione della criminalità organizzata, sempre meno legata al controllo territoriale e sempre più orientata alla gestione di traffici internazionali e investimenti nei paradisi fiscali. Il volume racconta la storia di Raffaele Imperiale, uno dei più abili narcotrafficanti degli ultimi decenni, capace di dominare il commercio della cocaina tra Europa e America. Per ottenere benefici giudiziari, nel 2016 ha restituito due quadri di Van Gogh e nel 2023 un’isola al largo di Dubai, per poi pentirsi e collaborare con la giustizia. Un racconto avvincente che sta già riscuotendo grande interesse, tanto da essere giunto alla terza ristampa.