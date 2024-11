Exe Flegrei 2024: a Pozzuoli il debriefing conclusivo

POZZUOLI – A un mese dalla fine di Exe Flegrei 2024, si è tenuto oggi presso l’Accademia aeronautica di Pozzuoli il debriefing sull’esercitazione nazionale sul rischio vulcanico ai Campi Flegrei, organizzata dal 9 al 12 ottobre in Campania. La giornata ha avuto l’obiettivo di analizzare le attività svolte dalle componenti e strutture operative coinvolte nell’iniziativa, nell’ottica di raccogliere elementi utili per migliorare la pianificazione di protezione civile. In particolare, sono stati evidenziati punti di forza e criticità di alcuni piani di settore, quali quelli relativi alla mobilità, al settore sanitario, alla salvaguardia dei beni culturali e ai servizi essenziali.

Il Capo del Dipartimento Fabio Ciciliano, intervenuto nell’incontro, ha sottolineato l’importanza di appuntamenti come questo: “Il confronto tra le tante realtà impegnate in Exe Flegrei 2024 e la condivisione di esperienze rappresenta una parte integrante della fase esercitativa. È anche grazie a momenti come questi che il nostro Sistema cresce e si migliora di giorno in giorno”. Ha inoltre aggiunto: “Ringrazio l’Accademia dell’Aeronautica di Pozzuoli, che ci ha ospitato oggi, la Protezione Civile della Regione Campania, tutte le amministrazioni comunali dell’area Flegrea, le Prefetture di Napoli e Caserta, la Città Metropolitana di Napoli, le strutture operative – tra cui la comunità scientifica e le organizzazioni di volontariato – e tutte le componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile”.

IL LAVORO – Inoltre, Ciciliano ha ricordato che “Il lavoro compiuto insieme per testare le procedure ed aumentare la consapevolezza dei cittadini rappresenta un importante momento nella diffusione della cultura di protezione civile, non solo ai Campi Flegrei, ma su tutto il territorio nazionale” auspicando che questo percorso di consapevolezza prosegua anche nella quotidianità, con iniziative che promuovano il dialogo costante tra cittadini e istituzioni locali e che rafforzino la diffusione di queste tematiche nelle scuole, per sviluppare la cultura di prevenzione anche tra i più giovani.

IL VIDEO – In occasione del debriefing è stato presentato il video realizzato dal Dipartimento per raccontare la complessità di una esercitazione nazionale come Exe Flegrei 2024, che ha visto il coinvolgimento di più di 700 operatori di protezione civile, mille volontari, oltre sessanta enti e amministrazioni diverse, con la partecipazione di più di 1500 cittadini. Il video mostra i momenti salienti dell’esercitazione: le iniziative di comunicazione per il coinvolgimento dei cittadini, l’attivazione dei centri territoriali di coordinamento, il test del sistema di allarme pubblico IT-alert e di specifici piani di settore, tra cui quello per l’allontanamento della popolazione.