AREA FLEGREA – Europa Verde sempre al fianco degli animali. Zabatta firma il manifesto di impegno politico “Anche gli animali votano” promosso dalle associazioni animaliste: “Anche loro sono esseri viventi come noi, ed è per questo che dobbiamo rispettarli e tutelarli”. Europa Verde ancora una volta si schiera con decisone al fianco degli animali. Nella giornata del 13 settembre Fiorella Zabatta, co-portavoce regionale del Sole Che ride e candidata alla camera dei Deputati con l’Alleanza Europa Verde-Sinistra Italiana, ha firmato il manifesto di impegno politico “Anche gli animali votano” promosso da diverse associazioni animaliste. Insieme a lei ha firmato anche il candidato al Senato Francesco Maria Alemanni.

SEI PUNTI – All’evento presenti le associazioni OIPA Napoli e Provincia, Associazione LEDA Onlus – Rifugio di Giorgia, AIDA & A Odv e Associazione Gli Amici di Lazzy. Oltre alla Zabatta ne hanno preso parte i consiglieri e la componente Europa Verde della Municipalità 5, Nelide Milano, Rino Nasti, Luca Bonetti, Rosario Ferrante, Carmen Santagata e Matteo di Bello ed il consigliere comunale Luigi Carbone che ha organizzato l’iniziativa. «Con immensa convinzione e con estremo orgoglio ho firmato promosso dalle associazioni animaliste con le quali collaboro da moltissimo tempo. Sono 6 punti fondamentali per la tutela degli animali: Contrasto al randagismo; Tutela della fauna selvatica, Stop all’uso degli animali nei circhi e negli spettacoli; Protezione degli animali allevati a fini alimentari; Superamento della sperimentazione animale e tutela degli animali nel nostro sistema giuridico e istituzionale-amministrativo. Sono questi i sei punti per un paese più giusto per gli animali. Anche loro sono esseri viventi come noi, ed è per questo che dobbiamo rispettarli e tutelarli. Dobbiamo trattare bene gli animali del nostro paese, come diceva Gandhi il livello di civiltà di un popolo si misura da come tratta gli animali» – le parole di Fiorella Zabatta.