Estia Home&Wedding lascia Pozzuoli: «Troppe difficoltà commerciali in questa città»

POZZUOLI – Serrande abbassate per “Estia Home& Wedding”, negozio di oggettistica, bomboniere e complementi d’arredo. Dopo 12 anni l’attività commerciale lascia la città di Pozzuoli. La sede sarà trasferita a Quarto, all’interno del complesso GioDer, nei pressi del centro commerciale Ipercoop. Ad annunciarlo, tramite i social, la proprietaria che denuncia le tante difficoltà commerciali del luogo e i numerosi tentativi di resistere, cercando – invano – anche supporto nelle istituzioni locali: «Il primo amore non si scorda mai: ti fortifica e ti dà la possibilità di fare esperienza e di comprendere ciò che si vuole realmente. Chiudiamo con la consapevolezza che l’amministrazione ci guarda dalle loro poltrone chiudere le nostre serrande senza minimamente immaginare l’entità del sacrificio che lasciamo all’interno dei locali commerciali. Vorrei che questo messaggio arrivasse ai cuori di chi ci governa affinché comprendesse che il commercio è l’anima della città e le nostre serrande illuminano le strade e che non tutti hanno il coraggio, la forza e l’età di mettersi di nuovo in gioco».