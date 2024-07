Italia Viva: «Il commercio a Pozzuoli sta vivendo una crisi senza precedenti»

POZZUOLI – «Il commercio puteolano sta vivendo una crisi senza precedenti, non si contano le chiusure di attività, anche storiche. I proclami di questa amministrazione, purtroppo, non hanno dato i frutti sperati; se poi ci aggiungiamo le conseguenze legate alla recrudescenza del bradisismo, abbiamo un quadro chiaro e drammatico». È il gruppo di Italia Viva a Pozzuoli a lanciare un appello al primo cittadino affinché si prendano seri provvedimenti. «La situazione attuale impone da parte di tutti gli attori, massima responsabilità e serietà nell’affrontare l’argomento. Pertanto come Italia Viva chiediamo al sindaco la convocazione di un tavolo permanente, composto dalle forze politiche e dai rappresentanti delle attività, per sviluppare un programma di interventi a breve, medio e lungo periodo».