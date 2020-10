POZZUOLI – Mazze, coltelli, calci, pugni e schiaffi. La maxi rissa tra due bande di giovani andata in scena ieri sera a Pozzuoli è stata ripresa in un video che vi proponiamo. Le violenze sono iniziate a “Piazza a mare” e sono proseguite lungo la pista di imbarco per le isole dove i due gruppi hanno continuato a darsele di santa ragione.