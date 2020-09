POZZUOLI – Raffica di furti a Monterusciello dove nella serata di ieri due auto sono state rubate e diverse sono state depredate dai ladri. Gli episodi sono avvenuti verso le 20 nei pressi della pista ciclabile. Due le auto portare via: una Citroen C3 rossa e una Dacia Duster grigia, di proprietà di alcune persone che stavano trascorrendo diverse ore di svago nell’area verde all’interno del quartiere. Nel mirino dei ladri, che hanno agito a bordo di una Renault Renegade bianca, sono finite altre vetture parcheggiate nei pressi della pista, tutte scassinate e svaligiate. «Eravamo andati a correre sulla pista come tutte le sere e abbiamo trovato l’auto di mio cugino danneggiata con il finestrino rotto. Purtroppo non stiamo tranquilli nemmeno se andiamo a passeggiare sulla pista» è lo sfogo di Vincenzo L., uno dei testimoni dell’episodio.

1 di 2