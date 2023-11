EPICENTRO – Intervista al sindaco Manzoni «Venite a Pozzuoli, la città è sicura» – IL VIDEO

POZZUOLI – Il pericolo “zona arancione” scampato, lo stato degli interventi sul territorio, la “zona-bradisismo”, il piano di comunicazione da rivolgere alla popolazione flegrea, l’incontro con il Ministro Musumeci e un appello «Venite a Pozzuoli, la nostra città è sicura». Sono alcuni dei punti toccati durante l’intervista al sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, durante il primo appuntamento con “EPICENTRO – notizie dalla zona rossa dei Campi Flegrei” il nuovo format video realizzato da Cronaca Flegrea che per i prossimi mesi terrà una finestra costantemente aperta su quanto accade a Pozzuoli e in tutta l’area flegrea. Aggiornamenti, interviste, focus per raccontare a 360 gradi l’evoluzione dei fenomeni sismici.