ELEZIONI/ Scotto di Santolo è il nuovo sindaco di Monte di Procida

MONTE DI PROCIDA – Salvatore Scotto di Santolo (detto Santolillo) è il nuovo sindaco di Monte di Procida. Ha avuto la meglio sull’ex primo cittadino Giuseppe Pugliese e su Teresa Coppola. Supportato dalla lista “ORA Monte di Procida”, il medico gastroenterologo ha dichiarato a caldo: «È un’emozione incredibile. Mi sento di ringraziare tutti, a partire dai candidati che hanno partecipato alla competizione elettorale e che si sono impegnati per il paese. Ringrazio ancora Teresa e Giuseppe per l’impegno che hanno profuso in questa esperienza; i miei compagni di squadra e i miei supporter. La campagna elettorale ora è finita. Ci fermiamo qualche giorno per prendere fiato, dopodiché dobbiamo metterci al lavoro. Spero di non deludere i montesi e le loro aspettative. Mi auguro di intraprendere un percorso partecipato con i cittadini». «Monte di Procida vive un momento di lutto per la tragedia di Acquamorta – ha aggiunto Scotto di Santolo – Chiedo quindi di contenere festeggiamenti. La prima cosa che farò sarà andare dalla famiglia del ragazzo deceduto in mare». Santolillo non è un volto nuovo per la politica locale: ha ricoperto l’incarico di vicesindaco nella giunta del compianto Pippo Coppola.