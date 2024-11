È un 40enne di Pozzuoli l’uomo trovato morto lungo la strada tra Licola e Varcaturo

POZZUOLI – Si chiama Salvatore Schiano detto “o’ Fuchist”, ed era residente nel quartiere di Monterusciello, l’uomo trovato morto nella notte tra sabato e domenica lungo la SS7 Quater tra gli svincoli di Licola e Varcaturo. Padre di una ragazzina di 13 anni, viveva in una casa popolare al lotto 15 di Monterusciello, nei pressi della Torre di Santa Chiara. Il suo cadavere è stato notato da alcuni automobilisti, riverso a terra ai margini della carreggiata, in una pozza di sangue con una grossa ferita alla testa, forse provocata dall’impatto contro il guardrail. In un primo momento si era pensato a un ucraino.

OMICIDIO STRADALE – Schiano è stato travolto e ucciso da un’auto killer che poi ha fatto perdere le tracce, fino alla serata di domenica quando il conducente si è presentato dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli per ammettere le proprie responsabilità. Si tratta di un 60enne, anch’egli di Pozzuoli. L’automobilista avrebbe raccontato di non aver visto il 40enne camminare lungo il margine della carreggiata e di non essersi nemmeno accorto dell’impatto. Sul suo capo ora pende un’accusa per omicidio stradale e omissione di soccorso. L’impatto è avvenuto a circa cento metri dallo svincolo di Varcaturo. Dopo il ritrovamento del corpo senza vita, in un primo momento era stata sequestrata un’auto Fiat 500 con targa straniera, fermata nella notte con a bordo alcuni giovani, tra i primi indiziati per l’incidente. Indagini che poi hanno avuto una svolta quando, nelle ore successive, è arrivata l’ammissione di colpa da parte del 60enne. Resta da capire cosa ci facesse Schiano a quell’ora a piedi lungo quella strada ad alta velocità.

I FUNERALI – “Era andato a ballare in una discoteca lì a Varcaturo, poi nessuno gli avrà voluto dare un passaggio per tornare a casa e ha pensato di tornarsene a piedi. Siamo distrutti e increduli” – ha raccontato uno dei nipoti della vittima. Sulla salma del 40enne ieri pomeriggio è stata effettuata l’autopsia presso il centro di medicina legale dell’ospedale San Giuliano di Giugliano che servirà a stabilire con esattezza tempi e modalità che hanno portato al decesso. Intanto oggi a Monterusciello, nella alle ore 15, saranno celebrati i funerali nella chiesa di “Santa Maria degli Angeli” dove parenti e amici potranno dare a Salvatore l’ultimo saluto.