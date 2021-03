POZZUOLI – La città di Pozzuoli e tutti i tifosi della Puteolana piangono per la scomparsa di Giacomo Lauro, per tutti “Giacomino”, storico tifoso dei granata. Persona simpatica e amata da tutti, Giacomino è deceduto dopo una lunga malattia. Il suo nome è associato agli anni d’oro della Puteolana, insieme a quello dell’indimenticato Franco Serrapica. A Giacomino, titolare negli anni ’90 del bar da Giacomino, nei mesi scorsi è stato dedicato “Sotto al Monte” un omologo locale in suo onore. La scomparsa di Giacomo Lauro ha lasciato un vuoto incolmabile in quanti lo conoscevano. Domani, per la partita contro il Nardò, i granata sono chiamati ad onorare il ricordo di un uomo che ha dato la vita per la squadra della propria città.