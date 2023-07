È il bacolese Roberto Prete il “Babbo Sprint 2023”

BACOLI – È un professore di 36 anni il “Babbo Sprint 2023”. Il bacolese Roberto Prete, papà di Sofia ed Aurora di 6 e 2 anni, ha partecipato al concorso “Il Babbo più Bello d’Italia” all’Arena Arcobaleno di San Mauro Mare – Riviera Romagnola e si è aggiudicato la fascia, cimentandosi in varie prove. Il concorso di bellezza e simpatia è riservato ai papà dai 25 ai 45 anni e con fascia “Gold” per i papà dai 46 ai 55 anni: l’unico requisito per partecipare è quello di essere papà. Ideato da Paolo Teti, è una produzione esclusiva di Te.Ma Spettacoli. Alex Doro 33 anni, di Ponte nelle Alpi (BL) è invece il “Babbo più Bello d’Italia 2023”: il titolo della 29° edizione se l’è aggiudicato sabato 15 luglio, sbaragliando la concorrenza di altri 15 papà, che si sono “dati battaglia”. Chi ha cantato, chi ha ballato, chi ha proposto un esercizio sportivo, chi ha dedicato poesie e chi si è cimentato in originali prove “creative”. Oltre alla sua dolcezza ed alla sua simpatia, Alex si è aggiudicato il titolo grazie anche alla prova di abilità “ginnica”, conquistando la giuria tutta al femminile, Presieduta dall’Assessore del Comune di San Mauro Pascoli Katia Casadei e dalla Lady Chef Albarosa Zoffoli e composta da sedici vincitrici del concorso “Miss Mamma Italiana” (anche questo concorso è una produzione esclusiva di Te.Ma Spettacoli). Alex è fidanzato con Paola da 10 anni ed è papà di Evan di due anni e mezzo; ha i capelli neri e gli occhi marroni, è alto 181 cm. per 79 kg di peso, nella vita di tutti i giorni è un personal trainer e gestisce una palestra nella sua città, ma il suo sogno è quello di aprire una palestra in spiaggia a Copacabana. Si definisce un papà premuroso, molto legato alla sua famiglia, a cui dedica la vittoria. La vittoria per la categoria “GOLD”, dedicata ai papà dai 46 ai 55 anni, è andata a Tomas Troni 48 anni, chef, di San Marino, papà di Thyago ed Anya, di 11 e 7 anni.