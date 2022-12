È di Monte di Procida il nuovo campione de “L’Eredità” su Rai 1

MONTE DI PROCIDA – Ha 29 anni e vive a Monte di Procida il nuovo campione del game show “L’Eredità” condotto da Flavio Insinna. Walter Rossi è stato il protagonista di cinque puntate del quiz-game in onda ogni sera in prima serata su Rai 1. Nella giornata del 20 dicembre, dopo aver vinto la stoccata finale contro Giada, il giovane montese si è laureato campione conquistando il pass per la Ghigliottina con 160mila euro. Tra i cinque indizi a disposizione, Walter non è riuscito a indovinare la parola “poesia”, anche se l’intuito lo ha portato verso la strada giusta: il campione ha pensato infatti alla parola “testo”. Nelle serate di mercoledì e giovedì Walter è tornato a partecipare al gioco, registrato nei giorni precedenti a Roma negli studi Fabrizio Frizzi (ex DEAR). «È una trasmissione che guardo ormai da 15 anni con i miei genitori. A settembre ho presentato la domanda e dopo due provini mi hanno chiamato. Non avrei mai pensato di essere selezionato, figuriamoci di diventare campione! Dopo le prime due puntate, in cui sono arrivato secondo, ero piuttosto rammaricato, ma alla terza occasione sono finalmente riuscito ad accedere alla Ghigliottina, gioco che per me è cognitivamente affascinante. È stato strano e surreale giocarlo davvero in televisione con Flavio Insinna a guardarmi: da casa, poi, è tutto diverso. Non mi aspettavo che venissero registrate più puntate nello stesso giorno e che ognuna durasse anche due ore. Per permettere la registrazione ci sono diverse pause a intervallare un gioco dall’altro», racconta Walter soddisfatto di aver conquistato il titolo di ‘campione’ e di aver portato in alto il paese di Monte di Procida.

CHI È IL CAMPIONE DE “L’EREDITA'” – Walter Rossi, classe 1993, nato e cresciuto a Monte di Procida, ha due lauree, la prima in logopedia (2016) e la seconda in psicologia cognitiva e comportamentale applicata (2022). Nonostante la sua giovane età, il 29enne è già imprenditore della “WeMusicBand Events”, agenzia di intrattenimento musicale per eventi composta soltanto da ragazzi under 30 che girano tutte le location campane, dalla zona flegrea alla costiera amalfitana, e anche oltre spingendosi verso la Puglia, la Basilicata, Roma e Firenze.