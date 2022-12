BACOLI/ Controlli dei carabinieri in un autolavaggio: denunciato il titolare

BACOLI – Controlli a tappeto nella città di Bacoli. I carabinieri della locale stazione, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Pozzuoli, hanno presidiato la cittadina flegrea con posti di controllo e verifiche nelle attività commerciali. Ben 69 le persone identificate e 29 i veicoli passati al setaccio. Numerose le contravvenzioni al Codice della Strada; in tanti sono stati sanzionati per guida senza assicurazione e casco. Denunciato, inoltre, il titolare di un autolavaggio di via Cerillo perché privo del documento di valutazione rischi e per la mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. L’area di circa 300 metri quadri è stata sequestrata. E ancora, da un’ispezione in un bar in via Cuma i militari, supportati dal personale dell’ASL, hanno rilevato 5 lavoratori in nero. Anche in questo caso era assente il documento di valutazione rischi e non vi era un responsabile del servizio di prevenzione e protezione.