BACOLI/ Minaccia i genitori e danneggia i mobili di casa, denunciato un 20enne

BACOLI – Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia un 20enne bacolese, denunciato dai carabinieri intervenuti per un’accesa lite. In evidente stato di alterazione, ha minacciato e insultato i genitori e poi danneggiato alcuni mobili dell’abitazione. Non era la prima volta ma i familiari non avevano mai avuto il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine. I controlli dei militari dell’Arma proseguono sul territorio di Bacoli e saranno intensificati anche nelle prossime ore.