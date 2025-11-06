Due persone cadute in mare e una dispersa: la simulazione con i mezzi speciali dell’Asl Napoli 2 Nord

NAPOLI – Oggi, giovedì 6 novembre 2025, il team di soccorso dell’Asl Napoli 2 Nord è sceso in campo per una complessa esercitazione con i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Napoli. L’obiettivo: testare l’integrazione operativa nel salvataggio in mare. Scenario simulato: un incidente durante l’imbarco per un’evacuazione, con due persone cadute in acqua e una dispersa. Il team del 118 napoletano è l’unico esempio in Italia a disporre di attrezzature avanzate e veicoli specifici per la gestione delle emergenze in acqua. Le squadre speciali del 118 hanno operato a bordo della motobarca e della moto d’acqua con barella Rescue, prestando assistenza medica avanzata immediatamente sul posto; mentre per l’assistenza sanitaria sono stati utilizzati manichini ad alta fedeltà per eseguire manovre sanitarie complesse e gestire le vie aeree in loco, simulando condizioni sanitarie critiche in ambiente ostile. L’esercitazione ha unito il soccorso tecnico (Unità portuali, Sommozzatori VVF, SAF per la ricerca del disperso) con l’eccellenza sanitaria.