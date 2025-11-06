Casper, parte la raccolta dei giocattoli per i bimbi in ospedale

POZZUOLI – “Ci sono posti dove il tempo sembra fermarsi. Reparti dove ogni respiro pesa, dove i genitori imparano a sorridere anche con il cuore spezzato e dove i bambini combattono battaglie più grandi di loro. Poi, all’improvviso, entro con i miei supereroi. Con i nostri costumi colorati, le risate sincere, i giochi e quella magia, che non si compra e non si inventa: si dona. In pochi minuti l’aria cambia. Un corridoio di ospedale diventa un mondo di fantasia, le lacrime si confondono con i sorrisi, e per un attimo, un attimo soltanto, la paura lascia spazio alla speranza. Perché quando un bambino malato sorride, non è solo lui a guarire un po’. Guarisce anche la mamma che non dorme da giorni, il papà che prova a essere forte, l’infermiera che ogni giorno lotta in silenzio. E tu torni a casa diverso. Ti accorgi che la vita è tutta lì: in uno sguardo che ti dice “grazie”, in una mano piccola che ti stringe forte, in un sorriso che nasce dove nessuno lo aspettava più”. Racconta e si commuove, Daniele Maffettone, Presidente Casper Super Eroi in Corsia, impegnata da anni nel volontariato. Dalle sue parole traspare l’amore e la passione che mette in ciò che fa insieme al suo team di volontari e che così importante per tante famiglie. Anche se diventata permanente per tutto l’anno, in questi giorni è partita nuovamente l’iniziativa di raccolta giocattoli e libri da donare a chi sta vivendo un momento difficile in ospedale, perché la sofferenza di tanti bambini e delle loro famiglie, purtroppo non conosce stagioni. Daniele e la sua “banda” di Supereroi sono conosciuti oramai in tutti gli ospedali della Regione Campania e, fortunatamente, fioccano le autorizzazioni degli Ospedali ad accogliere il carico di giocattoli ed i sorrisi terapeutici degli animatori/Super Eroi di Casper, sempre in rispetto alle restrizioni sanitarie del caso.

L’IMPEGNO – Grazie alla generosità di tanti donatori, da 10 anni, i volontari Casper entrano nei centri pediatri della Campania, donando giocattoli e libri a chi è costretto a lunghe degenze. L’iniziativa partita nel 2015, ha raccolto sempre tantissimi giocattoli, tutti donati come è documentato sui social e sul sito www.regalaungiocattoloinospedale.it dove è presente una ricca galleria fotografica. Ritorna, quindi, torna l’appuntamento promosso dalla Casper, che organizza una raccolta di giocattoli, rigorosamente nuovi, da donare ai bambini ed alle bambine, costretti a trascorrere lunghi periodi in ospedale. Visto il posto dove devono essere consegnati, l’unica condizione per donare è che il giocattolo sia nuovo, non ha importanza il costo, anche pochi euro possono far felice un piccolo.

COME DONARE – E’ possibile donare anche un libro, da quelli per la prima infanzia molto colorati e pieni di disegni, a quelli delle prime letture. Libri e giocattoli possono essere consegnati presso la sede dell’associazione Casper, che si trova a Giugliano, oppure anche attraverso Amazon, specificando l’età e se si tratta di qualcosa destinato ad un bimbo o ad una bimba, proprio per evitare che i pacchetti vengano aperti. C’è anche la possibilità di fare un bonifico, ad un conto dedicato che la Casper ha attivato con la causale: “Donazione per giocattoli ospedali”: IT48G3609201600620169915555 e poi comunicare il proprio codice fiscale o partita Iva su whatsapp al: 3932431597, per l’emissione della relativa ricevuta fiscale. Da questo conto la Casper attingere per l’acquisto di giocattoli e libri e portare avanti le attività di volontariato per l’intero anno.

L’INVITO – L’obiettivo è specchiato: far arrivare i giocattoli ai bimbi meno fortunati, costretti sì in ospedale, ma anche in Case Famiglia. A portare i giocattoli saranno i Super Eroi preferiti dai più piccoli, che, in questi anni, hanno consegnato circa diecimila giocattoli nuovi ai bambini ed alle bambine ricoverati negli ospedali pediatrici della Campania, quali: ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli; Pediatria del I° e II° Policlinico di Napoli; ospedale Umberto I° di Nocera; ospedale Rummo di Benevento; ospedali Santobono-Pausillipon; ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggior; Ospedale San Paolo di Fuorigrotta; Monaldi Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica; Ospedale San Anna e San Sebastiano di Caserta, Ospedale Ruggi di Salerno; Ospedale Moscati di Avellino. “Grazie alle Direzioni Sanitarie, che spalancano le porte degli Ospedali ai nostri Supereroi, a tutti i volontari, ma grazie infinite a chi dona e ci permette di portare avanti questo progetto per tutto l’anno. – Ricorda Daniele, primo volontario/Super Eroe della Casper – L’animazione in reparto non è solo un gioco. È un abbraccio alla vita. È ricordare a chi soffre, e anche a noi stessi, che nonostante tutto, la speranza non muore mai. – e invita – Ripeto sempre perché ne sono convinto: i bambini non dovrebbero mai vivere né disagi né malattie e se noi possiamo portare dei momenti di sorriso e leggerezza, per alleviare i disagi, aiutateci a farlo. Donate, donate che ci fa bene all’animo e ci rende migliori”.