MONTE DI PROCIDA – Dramma a Monte di Procida dove un uomo questa mattina è morto dopo essere finito in una scarpata. Indagini sono in corso per chiarire se si sia trattato di un incidente o di un suicidio. La vittima è Domenico Duoli, 56 anni, impiegato, sposato con due figlie. Per recuperare il suo corpo senza vita ci sono volute diverse ore. L’uomo è caduto dal costone di via Panoramica, sul versante di Torrefumo, e dopo un volo di diversi metri e finito sulla roccia. L’allarme era stato dato dai familiari: dopo essere uscito da casa di Duoli si erano perse le notizie. Le ricerche sono durate fino al primo pomeriggio: impegnati vigili del fuoco, carabinieri, guardia costiera. Il corpo senza vita è stato recuperato con un elicottero e successivamente trasferito al centro di medicina legale del II Policlinico di Napoli per l’autopsia.

IL RICORDO – «La nostra comunità piange un suo concittadino deceduto in tragiche circostanze, una persona perbene. Oggi abbiamo vissuto un dramma che ci ha profondamente scossi. Siamo tutti impotenti dinanzi a dolori e sofferenze che spesso non conosciamo e non riconosciamo. -ha scritto il sindaco di Monte di Procida Peppe Pugliese sulla sua pagina Facebook- Ringrazio la polizia municipale, i carabinieri, la protezione civile, i vigili del fuoco, i sanitari e tutti i cittadini che spontaneamente hanno cercato di offrire il loro supporto e si sono prodigati durante le complesse e difficili attività di recupero. Ci stringiamo tutti intorno alla famiglia e ai tanti amici, in questo momento di dolore profondo, di sgomento, e profonda commozione. Riposi in pace».