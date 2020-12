QUARTO – «Gentile direttore, mi chiedo che fine abbiano fatto i vigili di Quarto. Anche oggi, davanti a una lunga coda di auto e al caos più totale in via Masullo, non ho visto un solo vigile. Ritengo assurdo che ogni anno, di questi tempi, l’Ipercoop debba bloccare tutto il traffico senza che nessuno intervenga. Pensate che oggi verso le 17 siamo rimasti intrappolati per mezz’ora in una lunga coda e a dirigere il traffico c’erano i dipendenti dell’Ipercoop. Una cosa assurda!» (Maria S.C.)