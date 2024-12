Doposcuola e laboratori gratuiti per bambini a Pozzuoli

POZZUOLI – Sono partiti i doposcuola e i laboratori gratuiti per i bambini, fatti dagli enti di terzo settore in collaborazione col Comune di Pozzuoli. Le attività sono rivolte a tutti i piccoli studenti, dai 6 ai 17 anni, residenti nel Comune di Pozzuoli e sono totalmente gratuite.

Ci sono varie possibilità: laboratori gratuiti al Santuario di San Gennaro alla Solfatara, il lunedì, mercoledì e venerdì oppure doposcuola e laboratori nel quartiere di Monterusciello, dal lunedì al venerdì.

COME FUNZIONA – Tra i laboratori ci saranno: laboratorio di scienze, di teatro e di riciclo Le attività si svolgono dalle 15.00 alle 19.00 e non c’è obbligo di frequenza. In caso di surplus di iscrizioni verrà data la priorità a famiglie con ISEE più basso. Le iscrizioni saranno limitate, ma i posti sono ancora liberi: per qualsiasi informazione contattare il numero WhatsApp: 3758007179

