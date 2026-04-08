Dopo la scossa di magnitudo 3.4 posticipate le lezioni nelle scuole di Pozzuoli

POZZUOLI – Posticipati gli ingressi in diverse scuole di Pozzuoli. La decisione è arrivata per consentire le verifiche da parte dei tecnici in seguito alla scossa di magnitudo 3.4 registrata bella giornata di mercoledì. Entreranno alle ore 9 gli studenti dell’ottavo circolo didattico di Licola e Monterusciello. Mentre le classi dell’Istituto Tecnico “Vilfredo Pareto” entreranno alle ore 9:10. Anche in questo caso il posticipo dell’orario di ingresso è necessario per consentire ai tecnici della Città Metropolitana di Napoli di effettuare accurati controlli strutturali dell’edificio a seguito del recente evento sismico. All’istituto Virgilio di Pozzuoli invece l’ingresso è previsto per le 09:30.