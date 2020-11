POZZUOLI/QUARTO – 2.200 guanti, 150 tute e 1.200 mascherine donati per l’iniziativa “Medico Solidale” messa in campo dalle associazioni “Pozzuoli Solidale” e “Le Brigate della solidarietà di Quarto”. Dopo l’appello dei volontari sono partite le donazioni per il team medico-sanitario, che ha ricevuto dispositivi di protezione individuale utili per sostenere il servizio offerto gratuitamente a tutti i malati di covid nell’area flegrea.

COME DONARE – Chiunque voglia dare il proprio contributo può donare tute di protezione, visiere, guanti, gel igienizzanti, calzari, saturimetri, mascherine, bombole di ossigeno, ago cannula con valvola E’ possibile effettuare anche donazioni al seguente conto corrente Iban: IT77V0760103400001036294690; Intestatario: Asd Quartograd; Causale: Medico Solidale