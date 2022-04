BACOLI – Con decreto numero 13 del 27 aprile, il sindaco Josi Gerardo Della Ragione ha conferito al consigliere comunale Mario Di Bonito, nell’ambito dei rapporti di collaborazione tra il comune di Bacoli e l’ASL Napoli 2 Nord, un ulteriore incarico specifico riferito all’allocazione sul territorio di Bacoli del “Distretto Sanitario ASL Napoli 2 Nord”, svolgendo attività di approfondimento e di studio e di collaborazione con il Sindaco circoscritti all’esame ed alla cura di situazioni particolari riferiti all’incarico ricevuto.

LA NOMINA – «Con grande gioia ho nominato il dottor Mario Di Bonito quale consigliere comunale delegato a seguire lo spostamento del Distretto Sanitario a Bacoli – ha commentato il Sindaco Josi Gerardo Della Ragione – Ma, soprattutto, il suo potenziamento. Con tanti servizi per i cittadini. Così stiamo salvando il più importante presidio della sanità pubblica sul territorio della penisola flegrea. È il frutto di una bella collaborazione tra Comune ed Asl Napoli 2 Nord. Sarà allocato nell’attuale Municipio, nel cuore del paese. Un fatto importantissimo per il nostro territorio. Mario, da lungo tempo medico ortopedico presso il Distretto Sanitario di via Mercato di Sabato, ha più volte dimostrato il proprio valore e spirito di servizio a favore della comunità bacolese e flegrea. Insieme, con il contributo della giunta e di molti consiglieri, stiamo facendo un lavoro straordinario. Dai vaccini all’ospedale di comunale. E adesso ancora oltre. Per questo motivo, dinanzi alle difficoltà dell’Asl di restare nell’immobile privato di Cappella, non ci siamo tirati indietro: ed abbiamo messo a disposizione i locali del Municipio. In un luogo spazioso, strategico. Un’opera di mantenimento del Distretto sul nostro ambito, che porteremo avanti con la dott.ssa Loredana Pacelli. Responsabile del Distretto, e da sempre disponibile e collaborativa al fine di venire incontro a tutte le esigenze. Con capacità e senso delle istituzioni. Affrontando in sinergia i problemi, anche nei momenti più critici della pandemia. La ringrazio molto. Per quanto fatto e per quanto faremo. Ringrazio ancora una volta il direttore sanitario dell’Asl Napoli 2 Nord, Antonio D’Amore, con il quale continua una collaborazione forte. Utile a far sentire sempre più vicina la sanità pubblica, a tutti. Ringrazio la direttrice sanitaria Monica Vanni – conclude il primo cittadino – sempre attenta ad aiutare una realtà che nel suo percorso di lavoro ha seguito in prima persona per lungo tempo. Sono felice di questo nuovo corso. Bacoli avrà una vera e propria cittadella della sanità pubblica, con vantaggi non solo sociali. Ma anche di indotto economico».