POZZUOLI – Dispenser con gel igienizzante all’esterno di ogni aula che ospita le sezioni dove votare e percorsi disegnati a terra e sui muri per il distanziamento. Ecco alcune delle misure anti Covid messe in campo all’interno dei seggi elettorali che questo pomeriggio hanno aperto in vista del voto in programma per domani mattina. Dalle 16, infatti, sono iniziate le operazioni di insediamento e preparazione che termineranno in serata. C’è da segnalare che in diverse sezioni sono mancati scrutatori e presidenti, forse allontanati dalla paura del contagio.

