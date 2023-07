Digital Twin Farm, via alle candidature: come e quando partecipare

POZZUOLI – Fino al 20 settembre è possibile candidarsi per partecipare a Digital Twin Farm, un progetto selezionato dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale per partecipare ad un percorso esclusivo e gratuito per diventare VR Developer. Il percorso organizzato dall’Italian Institute for the Future permetterà a giovani residenti in Campania di età compresa tra i 18 e i 34 anni di specializzarsi nella figura di VR Developer a supporto dell’Industria 4.0. Digital Twin Farm è un progetto mirato allo sviluppo di competenze digitali avanzate nell’ambito della progettazione e sviluppo di Digital Twin (“gemelli digitali”), ossia ambienti e tool in realtà virtuale a supporto dello Smart manufacturing. La realtà virtuale è infatti uno dei temi cardine dell’asse Formazione 4.0 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dedicato alla Transizione 4.0

A CHI SI RIVOLGE – I Destinatari del progetto “Digital Twin Farm” saranno 100 partecipanti che posseggano i seguenti requisiti minimi: età tra i 18 e i 34 anni; residenza nella Regione Campania; essere in possesso di un titolo di diploma, di qualifica professionale o di laurea conseguito nelle discipline tecniche applicate all’ambito delle ICT, o in alternativa competenze acquisite individualmente in questo settore; essere in stato di disoccupazione o inoccupazione; non essere iscritti a percorsi di formazione secondari, universitari e/o di formazione professionale; non essere coinvolti in tirocini extra-curriculari.