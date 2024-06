Diamoci una scossa: a Pozzuoli parte la petizione per lo sblocco dei fondi

POZZUOLI – Ha già raggiunto 500 firme la petizione per lo sblocco dei fondi di solidarietà nazionali ed europei in considerazione della straordinarietà del fenomeno sismico e/o vulcanico dei Campi Flegrei. La petizione, lanciata ieri sul sito change.org dalla consigliera comunale Marzia Del Vaglio, mira a sensibilizzare il dibattito nazionale sul rischio dei Campi Flegrei e a chiedere il pronto intervento delle istituzioni nazionali ed europee, perché riconoscano lo stato di urgenza in cui vivono i cittadini flegrei e consentano interventi immediati di sostegno alla popolazione, anche in assenza della dichiarazione di uno Stato di emergenza.

I FIRMATARI – La petizione finora è stata condivisa anche da Antonio Tufano, presidente dell’associazione “Pozzuoli Per”; Stefano Ioffredo, segretario provinciale e cittadino di Sinistra Italiana; dai consiglieri comunali Angelo Lucignano e Guido Iasiello e da Mariano Amirante, ex consigliere.

È possibile sottoscriverla al link: https://www.change.org/p/sbloccate-i-fondi-di-solidariet%C3%A0-per-i-campi-flegrei