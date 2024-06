«Se vengo eletto faccio chiudere quel locale» l’audio fake per colpire candidato sindaco di Monte di Procida

MONTE DI PROCIDA – «Non ho parole. Oggi, mentre giravo per ringraziare i nostri elettori, sono stato avvicinato da una persona nota in paese per il suo attivismo che mi ha fatto una confessione che, lì per lì, mi ha lasciato allibito. Mi ha detto che lui il voto non è riuscito a darcelo perché mi avrebbe sentito dire, con la mia voce, che io avrei minacciato ritorsioni (in caso di mia vittoria) su alcune persone. Nei primi momenti sono rimasto sconvolto da questa affermazione, ma soprattutto dal fatto che avesse “sentito la mia voce” dire cose del genere. Esterrefatto, gli ho chiesto dove, come quando io avessi mai potuto dire cose simili, che per chi mi conosce sa essere distanti da me non anni, ma anni luce. La persona in questione mi ha allora girato questo audio a riprova di ciò che affermava, dicendomi che impazzava da giorni tra varie chat WhatsApp.» È quanto denuncia Peppe Pugliese, candidato sindaco a Monte di Procida che ieri è stato battuto da Salvatore Scotto di Santolo detto “Santolillo”. Pugliese su Facebook ha anche pubblicato l’audio incriminato in cui si sente una voce artefatta minacciare la chiusura del locale “Il Furgone” qualora egli avesse vinto le elezioni.

LA DENUNCIA – «Sconvolto, letteralmente sconvolto, ho fatto un controllo: qualcuno ha preso spezzoni di miei comizi e audio WhatsApp e li ha incollati insieme per creare questo fake dove con la mia voce io minaccerei una persona di fargli chiudere l’attività non appena eletto, curando poi la sua diffusione verso gli elettori di Monte di Procida, così da indebolirmi. – aggiunge Pugliese – Vi metto qui i due audio assieme a riprova di quanto avvenuto: il primo è il fake (si sente persino il click del criminale che lo ha costruito al pc), il secondo è la parte integrale dell’audio da cui è stata presa la mia voce. A questa schifezza, si aggiungono altri elementi che stanno emergendo ora su segnalazione di gente che mi dice di non averci votato per altre fake news messe in giro con vere e proprie schiere di account finti, dichiarazioni false a me attribuite, diffamazioni gravissime e via discorrendo. Io non credevo (e sono serissimo) che la politica in questa città potesse toccare un livello così basso, inverecondo, vergognoso, criminale. Che ci fosse gente così assetata di potere da fare scorrettezze simili. Agirò e agiremo di conseguenze sporgendo immediatamente denuncia e facendo tutto il possibile affinché i criminali di bassa lega che hanno lavorato nell’ombra in queste settimane affrontino un processo. Andiamo fino in fondo, ve lo garantisco.»

L’AUDIO – https://www.facebook.com/peppepugliesesindaco/videos/1109851066779845