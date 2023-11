«Devastiamo Pozzuoli»: il folle gioco della baby gang che fa saltare in aria di tutto – IL VIDEO

POZZUOLI – Fanno scoppiare potenti petardi con l’intento di devastare ogni cosa gli si presenti davanti. Così hanno distrutto la fontana nei pressi dell’area giochi per bambini sul lungomare Pertini, un muretto a “Piazza a mare” e un altro muro a via Napoli. E’ il folle gioco messo in atto da una baby gang a Pozzuoli, giovani teppisti impegnati a provocare danneggiamenti in giro per la città. Le loro “gesta” nei giorni scorsi sono state riprese con gli smartphone e montate in un video che è stato postato su Instagram. «Vai, vai Carminiè» si sente nel video (che vi proponiamo sotto). L’incitamento all’autore materiale del danneggiamento, arriva da parte di un amico mentre un altro componente della banda gli urla di allontanarsi prima dell’esplosione che distrugge la fontana sul lungomare Sandro Pertini.

LA DISTRUZIONE – “Che danno, si è rotta la fontana. Tutto a terra” esclama entusiasta il baby vandalo che indossa un passamontagna. La scena poi si sposta a Pozzuoli, a “Piazza a Mare”, dove viene preso di mira un muretto. Anche in questa occasione un giovane (di cui abbiamo tagliato la parte in cui si vede il volto in quanto minorenne) posiziona un petardo in una fessura nei pressi delle scale che conducono verso la banchina e lo fa esplodere provocando l’ennesimo danneggiamento. «Mamma abbiamo buttato tutto il muro a terra» si sente una voce esclamare con felicità mentre vengono inquadrati i pezzi di muro finiti a terra. Infine, sempre nel video postato su Instagram e poi rimosso, la banda fa ritorno a via Napoli. Ancora una volta viene collocato nella fessura di un muretto un potente petardo denominato “Dios”, di quelli illegali e messi al bando dalle forze dell’ordine. «Altro Dios abbiamo sparato, adesso saltano tutte le pietre, deve morire mia madre. Ecco qua, baam!» sono le parole che pronuncia l’autore del folle e stupido gesto prima di rendersi conto dei danni provocati «Uh, tutte le pietre a terra, che ha combinato!».