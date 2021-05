POZZUOLI – Nonostante un provvedimento di espulsione era ancora sul porto di Pozzuoli a chiedere soldi agli automobilisti. D.P.L, 27enne puteolano, è stato fermato ieri sera dagli uomini della Polizia Municipale. Per l’ennesima volta. Infatti, in passato era stato più volte sanzionato e nei suoi confronti erano stati emessi 3 Daspo. Ieri, all’arrivo degli agenti diretti dal comandante Silvia Mignone in via Roma, non poteva trovarsi in quella zona in quanto sul suo capo pendeva un provvedimento di allontanamento per due mesi emesso dal Questore di Napoli. Dopo le formalità di rito è stato nuovamente denunciato e allontanato in attesa di un nuovo e più restrittivo provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria.