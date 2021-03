MONTE DI PROCIDA – Intensificati, negli ultimi giorni, i controlli sulla raccolta differenziata L’attività è diretta dall’Assessore Sergio Turazzo, con delega al decoro urbano, in collaborazione con il Responsabile di Tekra Luigi Pullo e la sua squadra di operatori ecologici. Per quel che concerne il decoro urbano, a Via Marconi e in alcuni punti del territorio, sono stati rilevati atti vandalici che hanno danneggiato il verde pubblico ed un impianto di irrigazione: Turazzo e la consigliera Francesca Pennacchio sono prontamente intervenuti per risolvere la problematica, avviando la ripiantumazione delle aree verdi danneggiate e riparando l’impianto di irrigazione in questione. È partito anche il piano di diserbamento di tutto il territorio comunale. “Si invitano i proprietari dei terreni incolti ad attivarsi per svolgere le operazioni di pulizia per la tutela delle condizioni igienico sanitarie, coloro che non attueranno la consueta pulizia saranno sanzionati così come prevede la normativa vigente” fanno sapere dall’amministrazione comunale.

