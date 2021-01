RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Gentile redazione, penso che sia importante che il rifacimento delle strade sia fatto anzi dovrebbero essere rifatte molte di più, anche perché ce ne sono tante che sono in uno stato pietoso, però penso che una strada importante e strategica come via Solfatara, chiusa al traffico per 10 giorni sia una tragedia. Si tenga presente che per salire da via Napoli al Parco Bognar ho impiegato un’ora e mezza. Allora ho fatto queste considerazioni: “non era il caso di utilizzare il periodo di zona rossa per questo intervento su una strada così importante? Quando il traffico era scarso? Si è aspettato la zona gialla con tutto quello che sta creando? Perché? E’ un problema di incompetenza o scarsa lungimiranza? (Salvatore C.)